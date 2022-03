La Lazio è ormai quasi certa di perdere Sergej Milinkovic Savic in estate e sta già iniziando a cercare un sostituto. Come riferisce Calciomercato.com l'obiettivo numero uno della società della capitale sarebbe il giocatore della Nazionale e dell'Atalanta Matteo Pessina. La valutazione della Dea per il giocatore è di circa 20 milioni, cifra elevata per i biancocelesti.