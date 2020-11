Non è andato benissimo il primo volo della Lazio con il nuovo aereo, argomento oggetto di discussione dopo lo sfogo di Luis Alberto nei giorni scorsi. La squadra è partita ieri per Crotone, ma il nubifragio che si è scatenato sulla città ha reso il viaggio traumatizzante per molti giocatori. Al ritorno i biancocelesti sono dovuti ripartire da Lamezia Terme perché lo scalo pitagorico era chiuso. Il nuovo Boeing 737/300 della Lazio è rimasto fermo a Crotone ripartendo soltanto nella tarda mattinata di oggi per rientrare nella capitale.