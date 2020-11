Ciro Immobile ha vissuto un periodo difficile a causa dell'altalena di positività e negatività dei suoi tamponi, con annesse indagini riguardanti anche la Lazio. Oggi la goccia che ha fatto traboccare il vaso: un servizio di Sportmediaset che ha accennato a possibili "danni d'immagine" per il centravanti biancoceleste. Al che Immobile ha pubblicato la seguente storia su Instagram: "Io sono basito. Questo non è fare giornalismo sportivo, questo è buttare fango e cimentare odio e cattiveria contro le persone. Adesso mi sono stancato di dover lasciar perdere sempre e ingoiare accuse completamente ingiuste. Sono stanco e schifato nel dover leggere delle parole sulla mia persona che mi fanno rabbrividire. Se proprio dovete parlare, parlate del Ciro calciatore perché voi del Ciro uomo non siete degni di farlo. Vergognatevi!!!".