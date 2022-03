Nel caso in cui partisse in estate Mattia Perin è stato accostato alla Juventus Salvatore Sirigu. Stando però a quanto riferisce La Repubblica oggi il portiere sarebbe finito fortemente nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri. Il portiere piacerebbe in sostituzione di Reina e Strakosha. Secondo Igli Tare Sirigu sarebbe il sostituto ideale.