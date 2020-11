La Procura di Avellino e quella federale vogliono fare chiarezza sul caso tamponi deflagrato in casa Lazio. Giocatori prima positivi, poi negativi, poi nuovamente positivi ed infine discrepanza sull’ultimo esito, che ha portato la Asl di Roma ad isolare il gruppo squadra, in seguito all’accertata positività di Immobile, Lucas Leiva e Strakosha. La Finanza ha sequestrato i 95 tamponi raccolti nella giornata di venerdì a Formello e saranno processati nuovamente dall’ospedali Moscati di Avellino. Dal caso agli imputati, perché il medico sociale dei biancocelesti Ivo Pulcini si doveva presentare in aula per esporre la sua posizione. Non pervenuto ieri presso la procura federale a causa di motivi di salute e, come riporta La Gazzetta dello Sport, se ne riparlerà giovedì. Quando dovrà rispondere sugli eventuali contatti con l’Asl a seguito delle positività constatate dalla Uefa e sul modus operandi adottato dalla società.