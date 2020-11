1









Come riporta Ansa, la Procura di Avelli ha disposto il sequestro della documentazione allegati ai tamponi processati dal centro specialistico Futura Diagnostica di Avellino sul gruppo squadra e staff della Lazio. Si tratta di qualche migliaio di tamponi che il club biancoceleste ha commissionato al centro dell’amministratore delegato Massimiliano Taccone, attualmente indagato per il caso tamponi in casa Lazio per reato di falso, frode in pubbliche forniture ed epidemia colposa.