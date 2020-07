Ricordate Scherzi a Parte, la vecchia trasmissione televisiva dove i protagonisti erano vittime di scherzi organizzati dalla produzione del programma con l'aiuto di alcuni complici? Ecco, nel campionato di quest'anno la vittima era la Lazio, e tra i complici c'è la pagina Facebook As Roma Schickposting, che in un minuto e mezzo ha raccontato il campionato dei biancocelesti, convinti di lottare per lo scudetto e sprofondati a -11 a quattro giornate dalla fine. "Abbiamo fatto credere alla squadra del presidente Lotito di poter vincere il campionato". E invece... Benvenuti su Scherzi a Parte! Nella gallery qui sotto il video, tutto da ridere.