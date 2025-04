Lazio sconfitta dal Bodo/Glimt, come cambia il Ranking UEFA: il sogno cinque italiane in Champions è quasi sfumato

AFP via Getty Images

Come cambia il Ranking UEFA

La sconfitta della Lazio in Norvegia contro il Bodo/Glimt non porta nuovi punti ranking all'Italia, che rimane così terza nel ranking generale della UEFA, distante dalla Spagna e dal secondo posto che permetterà di avere una squadra in più nella prossima edizione della Champions League.La Premier, che ha già ottenuto lo slot extra ufficialmentem allunga in testa in virtù della vittoria del Chelsea in Conference League (a Varsavia contro il Legia), mentre la Spagna avrà le sue prossime partite alle 21:00 con Bilbao e Betis.

Premier, 24.785 punti (un posto in più in Champions, ufficiale)

Liga, 21.964

Serie A, 20.187

Cinque italiane in Champions: sogno quasi sfumato



L'Italia, dal punto di vista matematico, può ancora raggiungere il secondo posto occupato dalla Spagna, ma a seconda dei risultati di Betis, Bilbao e Fiorentina (in campo alle 21:00) l'eventualità di avere una squadra in più nella prossima Champions potrebbe già svanire in via definitiva.

Per consentire all'Italia una rimonta che appare ormai disperata, Barcellona, Real Madrid, Betis e Bilbao dovrebbero perdere le rimanenti partite in Europa, mentre Fiorentina, Lazio e Intern non solo dovrebbero vincerle, ma arrivare fino alla finalissima dei rispettivi tornei.Nonostante la matematica non condanni ancora la Serie A, è in dubbio che questa è l'unica cosa che tiene accesa un minimo (minimo) la speranza dell'Italia.