Nonostante le speranze scudetto ridotte a un lumicino (-7 dalla Juve), la Lazio torna in campo quest'oggi all'Olimpico con l'obiettivo di conquistare i tre punti e allontanare il pericolo Atalanta. Reduce dal doppio ko con Milan e Lecce, Simone Inzaghi deve rinunciare ancora a Correa: in avanti confermata la coppia Immobile-Caicedo. Per una squadra parzialmente in crisi (tre sconfitte nelle ultime cinque), ce n'è invece una che vive un momento decisamente positivo. Dopo la sconfitta al ritorno in campo post-lockdwon contro l'Atalanta, i neroverdi non hanno più perso: due pareggi (tra cui quello di San Siro contro l'Inter) e tre vittorie consecutive. De Zerbi, ora, è a -6 dal Milan e a -8 dal sesto posto occupato dal Napoli.



EPISODIO RASPADORI - Al 9', un episodio già dubbio: contrasto a centrocampo nel quale Parolo tocca la palla, lanciando involontariamente Raspadori. Il classe 2000 batte Strakosha in uscita, ma è tutto clamorosamente bloccato: dopo aver visto anche al Var, l'arbitro fischia fuorigioco. Incomprensibile.







LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Lazio: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Immobile, Caicedo.



Sassuolo: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori