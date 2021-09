Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa: "Il derby? È una partita che mi intriga tantissimo. Poter dare una soddisfazione al popolo laziale sarebbe qualcosa di grandioso. Quello che sbagliano i giornalisti però è pensare che la pressione mediatica corrisponda a quella interna di ogni persona. Io la partita in cui ho sentito più pressione è stata un Sangiovannese-Montevarchi in Serie C, una rivalità centenaria anche con qualche morto nel dopoguerra da come mi hanno detto. La pressione mediatica non corrisponde sempre alla pressione interna. Quest’ultima proviene da sensazioni diverse, intime, si hanno nell’anima. Ma questa è sicuramente una partita che dentro lo stomaco qualcosa ti smuove, lo percepisci. È un piacere giocarla, sarebbe bello giocarla al 110% delle nostre possibilità"