In attesa della sfida di domani contro lo Spezia misterè intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico della Lazio: “Un po’ in tutto. Prima di tutto dobbiamo alzare il baricentro però abbiamo margini di miglioramento in entrambe le fasi di gioco. Piano piano dovremo salire. Il percorso di crescita avrà dei momenti di stasi come succede quasi sempre”.“La partita dà qualche preoccupazione. Lo Spezia è dinamico e aggressivo. Dovremo sperare in condizioni climatiche favorevoli. Inoltre ho visto qualche minuto di partita ieri e penso che il campo dell’OIimpico sia indegno per una città come Roma”.“Ci tengo a precisare che abbiamo fatto una serie di partite col 4-3-1-2, ma solo per mimare l’Empoli. Non stiamo pensando al cambio di modulo”.“I risultati delle nazionali non corrispondono a quelli dei campionati. In questo momento i movimenti calcistici più importanti sono quelli che stanno meglio economicamente. I calciatori vanno e vengono, ma le idee ci sono”.