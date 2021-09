: la giustizia sportiva tiene il pugno duro con il tecnico della Lazio, che quindi dovrà scontare anche la seconda giornata di squalifica e sarà assente nel match di giovedì contro il Torino.L'ex Juve, però, non ha intenzione di fermarsi earbitro di Milan-Lazio, querelandolo per diffamazione. Per farlo - riporta lalaziosiamonoi.it - Sarri ha bisogno della deroga alla clausola compromissoria dalla Figc che non l'ha mai concessa fino ad oggi.