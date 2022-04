Come racconta La Gazzetta dello Sport, per la Lazio il pass europeo è fondamentale per programmare al meglio il futuro. Innanzitutto per i milioni garantiti dalle due competizioni, che consentirebbero al club di operare meglio sul mercato. Ma anche e soprattutto per rilanciare il progetto Sarri che, in caso contrario, arriverebbe "zoppo" al suo secondo anno.