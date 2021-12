Le parole di Sarri a Dazn dopo la vittoria contro il Venezia: "Soprattutto nel primo tempo, questa squadra è stata la più vicina alle mie idee. Peccato aver chiuso i primi 45' in parità, ma sono contento che siamo riusciti a metterla a posto. Gol subito? Non mi preoccupa è una parola grossa. L'aspetto positivo è dopo aver preso 8 gol in due partite prenderne 4 nelle ultime 5, la squadra sta ritrovando una certa solidità"CANTIERE LAZIO - "Siamo a un punto in cui ci sono delle partite in cui sembra di essere sulla strada giusta, poi si fa un passo indietro, poi due avanti. Negli ultimi tempi sembra che le regressioni siano meno rispetto a prima, diciamo che sembra che siamo sulla strada giusta".OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE - "Abbiamo solo parlato di ricostruire, di cercare di ringiovanire la rosa sapendo che questo sarebbe stato un anno non semplice. Non c'erano richieste particolari, nessun pressing societario ma non ci poniamo limiti".DOMANI FIRMA IL RINNOVO? - "Non lo so, se mi arriva lo firmo (ride, ndr). Devo sentire il mio avvocato, ma giorni prima di una partita non parlo di queste cose".