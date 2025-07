La nuova stagione della Lazio non è ancora cominciata ufficialmente, ma si apre già con una notizia preoccupante: l’allenatore Maurizio Sarri è stato ricoverato nella mattinata di oggi presso la clinica Villa Mafalda di Roma. Il tecnico toscano ha accusato un malore subito dopo aver diretto regolarmente la sessione di allenamento della squadra.Secondo quanto riportato da Repubblica, Sarri ha iniziato ad avvertire un malessere al termine della seduta e lo staff medico ha deciso per un ricovero immediato presso la struttura privata, convenzionata con il club biancoceleste. In clinica sono attualmente in corso accertamenti medici per comprendere l’origine del problema.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute, ma l’ipotesi più probabile è che il malore possa essere legato al forte caldo che sta colpendo la Capitale in queste ore.