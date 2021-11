Sarri perde pezzi, in vista della prossima sfida di campionato contro la Juventus. Infatti, la nazionale del Montenegro ha ufficializzato la positività al Covid 19 di Adam Marusic:"I giocatori della nazionale montenegrina Nebojsa Kosovic e Adam Marusic non saranno disponibili dell'allenatore Miodrag Radulovic per le imminenti qualificazioni ai Mondiali contro Olanda e Turchia.I giocatori citati sono stati sottoposti a test a causa dei lievi sintomi di infezione registrati e in quell'occasione è stata accertata la presenza del Coronavirus.Entrambi i giocatori sono stati tempestivamente isolati dal resto della squadra e sono state applicate tutte le misure sanitarie necessarie per il loro ulteriore trattamento."