L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, nel post partita contro l'Udinese ha risposto a chi gli chiedeva qualcosa sulla penalizzazione alla Juve: "Magari al Collegio di Garanzia cancellano la penalizzazione, sono cose a cui non dobbiamo pensare. Dobbiamo guardare un traguardo per volta, prima entriamo in Champions, poi il resto".