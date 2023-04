Maurizio Sarri ha parlato da Dazn prima della gara contro la Juve. Le sue parole:- "Dura, stanno facendo un percorso di livello, sono forti. Difficile, avversari che abbiamo dimostrato di soffrire"."Chiedo ai miei di fare la nostra partita con grande convinzione, determinazione, non aumentare i ritmi perchè non verranno a prenderci alti"."I tiri in porta furono zero. Mi fa piacere sempre vedere Max"."Il presidente viene quasi sempre alla vigilia delle partite. Non ha bisogno di dire niente, mi sembra tutto molto chiaro".