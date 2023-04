Maurizio Sarri non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus, a differenza di Allegri. In realtà, non è la prima volta che succede visto che il tecnico biancoceleste non si era presentato davanti ai giornalisti neanche prima della sfida con il Bologna e del derby contro la Roma. Nessuna motivazione specifica quindi, ma una decisione già presa in passato.