Maurizioe la nuova avventura alla Lazio. In attesa di tornare a sfidare proprio la sua ex Juventus, il tecnico biancoceleste ha già fatto la 'lista della spesa' per Lotito e Tare. Ne parla il Corriere dello Sport in edicola: "Il sacrificato è Correa, Lotito lo valuta 30-35 milioni, è la cifra che servirebbe alla società per definire le prime operazioni e permettere altri acquisti. Sarri sta sulle spine, ha chiesto altri tre-quattro rinforzi: un’ala in più, un centrocampista, un regista (se sarà usato Escalante come contropartita) e gradirebbe un terzino, il quarto dopo Lazzari, Marusic e Hysaj".