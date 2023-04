Maurizioha parlato a Dazn dopo la gara contro la Juventus. Le sue parole:"Mi rende orgoglioso l'atteggiamo dei giocatori. Che abbiamo provato in allenamento e sta uscendo in partita. Giocano con un piglio diverso, aggressività diversa e consapevolezza e restano in partita"."Una frase che ho detto io in sala stampa. Dall'esterno è difficile capirla. Quando ci sei dentro ti invade, ti coinvolge, senso di appartenenza forte come visto in pochissime squadre"."Il colpo i giocatori ce l'hanno per dna, mi fa piacere quello che ho innescato io. Se loro hanno questa disponibilità diventiamo un'altra squadra noi"."La mia impressione da lontano è che potesse fischiare fallo. La partita è finita con un paio di ospiti la Juventus doveva finire in nove, il fallo del primo tempo di Locatelli è rosso e poi è stato salvaguardato Cuadrado. Zaccagni è bene ce lo lascino a noi"."Siamo una squadra continua. Le battute a vuoto le abbiamo avute in europa. Se abbiamo aumentato la cilindrata mentale lo vedremo giocando ogni tre giorni"."Ti aspettano bassi. In certe zone di campo sembra di poter giocare in tranquillità e ti porta ad abbassare la velocità di pensiero. Se abbassi i ritmi loro quando riconquistano diventano pericolosissimi. Nei primi sessanta minuti loro mettevano via la palla e non cercavano la ripartenza. Nel finale abbiamo fatto un po' meno bene"."Ci sono 27 punti in palio. Ci aspettano partite durissime. Non possiamo darlo per facile, non lo era un mese e mezzo fa".