Maurizio Sarri, in conferenza stampa, parla dopo il pari tra la Lazio e la Juventus.



IL BILANCIO - "Obiettivo? Arrivare quinti. Per noi è importante. Sprovincializzare? Io rappresento un popolo e gli devo rispetto":



DOPO LOTITO - "Europa League? La mia squadra, nelle 29 partite senza gara nel giovedì sera, ha fatto 58-59 punti. Ha una media di oltre 2 punti a partita. Dopo giovedì sera, abbiamo una media di 0.60. 11 punti e rotti. 63+11? 74. E' Champions! Da questa statistica bisogna capire perché vengono questi numeri. Le spiegazioni possono essere che non abbiamo la giusta mentalità, o che non abbiamo la struttura per fare due competizioni contemporaneamente. Va fatta una valutazione su questi aspetti e cercare di intervenire senza sbagliare. Non sarà facile"



RICOSTRUZIONE - "Partita pareggiata ma con supremazia impressionante. 18 tiri a 4, avanti nel possesso. E' finita tanto che ci ha dato la soddisfazione con il gol all'ultimo e la soddisfazione per il punto. Dal campo, la sensazione era che se avessimo segnato prima, la vincevamo. Un minimo di rimpianto ce l'ho. L'anno prossimo? Vediamo. La costruzione c'è stata, il gruppo l'ho visto cambiato in maniera totale. Nella convivenza. C'è unità di pensiero, si sta pensando calcio allo stesso modo. C'è un forte orientamento del singolo. La crescita c'è stata, speriamo di smontarlo il meno possibile, l'indispensabile. La sensazione mia".



FISCHI - "Era prevedibile, spero che l'applaudano anche il prossimo anno con la nostra maglia. Parlando con il presidente, mi sono convinto che se Milinkovic andrà via, cosa non facile, non andrà in Italia".