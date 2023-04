Come racconta Gazzetta, la Lazio del campionato scorso, prima annata dell’era, incassò in tutto 58 reti: 21 in più della Juve, 27 più di Milan (campione) e Napoli, le migliori. Il miglioramento può essere attribuito all’assorbimento più completo dei meccanismi dell’allenatore, deliziosi ma non digeribili in breve tempo; a un cambio di uomini nell’ultima linea con un rendimento più elevato dei nuovi arrivi, vale a dire il portiere Provedel e i centrali Romagnoli e Casale; a una coscienza difensiva più completa di tutto il gruppo.