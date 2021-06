Dopo l'esonero alla Juventus e la stagione in stand by, Maurizio Sarri è pronto per tornare in Serie A. L'allenatore ha firmato con la Lazio e il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha commentato: "E' un cultore di calcio, un maestro. Sarà un valore aggiunto per la crescita della squadra e dei giocatori; con lui raggiungeremo i traguardi che la società e la squadra aspettano. Lo scudetto? Ci impegneremo con determinazione per raggiungerlo, vedremo se i risultati saranno dalla nostra parte".