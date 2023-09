Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan, il tecnico dellaMaurizioè tornato a esprimere il suo fastidio per ildella sua squadra. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni, riprese da TMW: "Siamo vittime di un cocktail micidiale: tre trasferte conio non le ho mai viste fare a nessuno. La classifica non è da guardare ora e la cosa prevede mesi di partite [...]. Io sono ferocemente incazzato cone tutta questa banda per questo calendario folle. Stanno mandando questi ragazzi al macello senza che nessuno intervenga. Il calcio è questo: prendi i soldi e scappa. E ora ce ne sono di meno: in Serie C non ti campi di calcio. Tutti questi soldi del calcio vengono immessi per 30-40-50 giocatori"E sulle squadre potenzialmente in lotta per lo: "Il Milan di oggi era un Milan più energico: è imparagonabile rispetto all'anno scorso. Secondo me la squadra più forte è l', però la Juve gli può stare vicino perché è senza le coppe, ma non è matematico perché ai giocatori servono stimoli e senza la Champions... Sarà una lotta a quattro anche con Milan e Napoli, ma la più forte è l'Inter".