Maurizio Sarri ha firmato ieri con la Lazio un contratto di due anni da 3 milioni netti a stagione, con una clausola a favore del tecnico se la società decidesse di non rinnovargli il contratto per il terzo anno. Un accordo simile a quello che aveva stipulato con la Juventus l'estate 2019, quando arrivò a Torino per sostituire Massimiliano Allegri.