Dopo la parentesi alla, ha ricominciato a indossare la tuta Maurizio. E non si tratta solo di una questione di look, perchè alla, come riflette la Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano ha potuto riprendere la sua vera filosofia, quella di allenatore di campo che punta a lavorare sul terreno di gioco, smontando e rimontando una squadra per migliorare (o almeno provare a farlo) i ragazzi a disposizione.In biancoceleste, lo ha rivelato lui stesso, è tornato a divertirsi, a sentirsi libero di stare sempre in tuta senza essere visto come un corpo estraneo, insomma a sentirsi a casa, tanto chesi vocifera già di un suo, con un prolungamento di contratto di ulteriori due anni. Della firma si parlerà con calma, prima c'è una Juve da affrontare.Sì, quella squadra che, nel momento dell'addio, Sarri ha definito "inallenabile", e che ora vuole la sua "vendetta" contro un allenatore mai davvero amato. L'appuntamento è allo Stadio Olimpico, sabato alle 18.00.