Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia della sfida contro il Monza, Nicolòè tornato brevemente anche sulla partita della scorsa settimana contro la. Ecco il commento dell'ex bianconero: "Quella contro ilsarà una gara importantissima perché non abbiamo iniziato benissimo il campionato. Poi secondo me abbiamo fatto buone prestazioni contro Napoli e Juve, anche se contro i bianconeri non abbiamo ottenuto il risultato sperato, ma adesso è importantissimo riprendere a fare punti. Il Monza è una squadra forte, è sempre pericolosa, soprattutto davanti con Colpani [...]. Il prestito al Monza è stato importantissimo perché mister Palladino mi ha aiutato molto anche fuori dal campo: aver avuto la continuità di giocare tante partite mi ha permesso di venire qui alla Lazio".