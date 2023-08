"Tifosi della, sono felicissimo di essere qua e non vedo l'ora di giocare": sono le prime parole da biancoceleste di Nicolò, che questa mattina è atterrato a Roma ed è pronto per iniziare la sua nuova esperienza professionale. L'ormai ex centrocampista dellasi sottoporrà a breve alle visite mediche, dopodichè firmerà il contratto che lo legherà al club di proprietà di Claudio Lotito. Qui sotto il video con le sue prime dichiarazioni.