Lazio, Roma e Salernitana di Serie A sarebbero state perquisite dalla Guardia di Finanza stando a quanto riferisce l'Agi. Nel caso della Roma si tratta di un’indagine che riguarda la “compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori“, riferendosi ad operazioni avvenute dal 2017 al 2019 e poi successivamente anche 2021. Per quanto riguarda gli altri due club, nel mirino degli investigatori ci sono dei trasferimenti di calciatori dalla stagione 2017/2018 a quella 2020/2021. Inoltre per i biancocelesti, l’indagine prevede anche“l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti oltre che reati di false comunicazioni sociali”.