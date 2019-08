Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio ha individuato in Fernando Llorente il rinforzo ideale per la propria batteria di attaccanti. Il Re Leone ha trascorso le ultime due stagioni con la maglia del Tottenham scendendo in campo anche nella sfortunata finale di Champions League persa in favore del Liverpool. L’attaccante spagnolo, classe 1985, è attualmente svincolato e libero di accettare la proposta che ritiene più idonea. In caso di ritorno in Serie A, per Llorente si tratterebbe della seconda esperienza nel nostro campionato dopo quella, assai piena di soddisfazioni, vissuta alla Juve tra il 2013 ed il 2015.