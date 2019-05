Le voci di mercato riguardanti Simone Inzaghi hanno allertato la Lazio ed i suoi tifosi. Così, il presidente biancoceleste Claudio Lotito è corso ai ripari proponendo un rinnovo di contratto al proprio allenatore. Un’offerta allettante, fatta di un nuovo contratto con uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione. Mai Lotito si era spinto per un tecnico. E Inzaghi? Il condottiero biancoceleste prende tempo. La proposta è allettante e Simone non ha mai negato il proprio affetto per la Lazio. Tuttavia, va anche soppesato il rapporto non idilliaco con lo stesso presidente, incrinato da alcuni scontri durante la stagione. La Juventus resta un’ipotesi fattibile, anche se pure i bianconeri si sono presi una pausa per riflettere prima di scegliere il nuovo allenatore.