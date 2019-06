Il rapporto tra Simone Inzaghi e la Lazio potrebbe, a sorpresa, non interrompersi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il tecnico piacentino ha parlato con la dirigenza biancoceleste ed il dialogo sembra essere risultato positivo. È ancora presto per affermare di essere di fronte alla riconferma dell’allenatore vincitore dell’ultima Coppa Italia. Sicuramente, la Lazio sta tentando in ogni modo di non privarsi di Inzaghi e sta facendo di tutto per trattenerlo. Il tecnico biancoceleste resta corteggiatissimo: la Juventus ha sondato il terreno mostrando un certo interesse, ma, da poco, si è fatto avanti anche il Milan. Insomma, il suo futuro è ancora tutto da scrivere.