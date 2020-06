La Lazio sul mercato ha trovato il difensore: si tratta di Maresh Kumbulla, classe 2000, rivelazione del Verona di Juric. Tare non ha dubbi, per rinforzare la difesa ha bisogno di Kumbulla. E va in contropiede sulla concorrenza. Come riporta il Corriere dello Sport, su Kumbulla è in pole position la Juventus: ha sorpassato l'Inter e vorrebbe mettere sul piatto 32 milioni, cifra che potrebbe tagliare fuori la Lazio. Tare è andato in contropiede: ha chiesto al presidente Setti uno sconto per Kumbulla.