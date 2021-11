Oltre al gol di Milik che ha sbloccato il risultato nella gara di Europa League tra Marsiglia e Lazio, altro problema per la squadra biancoceleste. Nel primo tempo del match, infatti, Sarri è stato costretto a sostituire Lazzari per un problema muscolare al polpaccio sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate e approfondite nelle prossime ore dallo staff medico della squadra laziale. Non è da escludere una sua indisponibilità per il 20 novembre, quando Sarri affronterà la sua ex squadra, la Juventus.