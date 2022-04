Nessun problema per la Lazio a Genova nel lunch match: i biancocelesti si sbarazzano del Genoa, 4-1 il risultato finale con Immobile grande protagonista e autore di una tripletta (45', 63' 76'), che gli permette di superare nuovamente Vlahovic in testa alla classifica marcatori. È Marusic, però, ad aprire le marcature dopo mezz'ora. Al 68' il gol della bandiera per i rossoblu, grazie a un'autorete di Patric.