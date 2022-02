Pesante contestazione a Formello. Nel primo pomeriggio di oggi, circa 300 tifosi della Lazio si sono assiepati fuori dal quartier generale biancoceleste per manifestare tutta la propria rabbia nei confronti della proprietà, dopo un mercato di gennaio che ha deluso le aspettative di tutti (Sarri compreso). Come riportato da Calciomercato.com, il clima della protesta è stato acceso, ma senza eccessi.

Cori, fumogeni e uno striscione che recitava: "Un altro mercato all'insegna della mediocrità, Lotito non sei degno di questa società". Al lato del cancello d'ingresso poi, un'altra scritta: "Vergogna!". Non si sono invece ascoltate parole pro o contro la squadra e l'allenatore. La maggior parte dei calciatori era già dentro il Centro tecnico quando si sono cominciati a radunare i primi partecipanti alla manifestazione. Altri sono transitati dagli ingressi laterali, lontani dal "punto caldo". Solo Milinkovic-Savic e Immobile si sono intrattenuti pochi istanti per qualche foto e autografo, prima di entrare anche loro.