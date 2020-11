Angelo Peruzzi, a DAZN, ha parlato della situazione in casa Lazio: "Anima del gruppo? Abbiamo avuto defezioni, ma abbiamo portato risultati a casa, abbiamo dimostrato di essere gruppo unito che nel momento del bisogno c'è sempre. Motivazione in più? A prescindere da questo, se hai elementi in meno qualcosa perdi. Vedremo. Quando incontri la Juve non devi dire qualcosa ai ragazzi". Sul caos tamponi, la Lazio ha deciso di non rispondere.