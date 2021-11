La? Un tabù per. Come riporta Radiosei, il brasiliano ha affrontato la Vecchia Signora per undici volte in carriera, uscendo sempre sconfitto e senza mai andare a segno. Il caso ha voluto che quando non è sceso in campo perché infortunato o per scelta tecnica la sua squadra abbia ottenuto risultati positivi in quattro circostanze (due vittorie e un pareggio con la, un successo con il). Sabato con i biancocelesti potrebbe avere l'occasione di rifarsi: vista l'assenza die il possibile forfait di, infatti, Felipe Anderson sarà probabilmente chiamato a farsi carico del reparto offensivo della sua squadra, a prescindere dalla sua posizione in campo; in attesa delle scelte definitive di, ieri è stato provato anche come "falso nove".