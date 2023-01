La Lazio non molla la pista che porta a Luca Pellegrini, in prestito all'Eintracht ma di proprietà della Juventus. Come riporta la Gazzetta dello Sport, al momento la trattativa non si concretizza perché il club bianconceleste è legato dall'indice di liquidità. che non gli consente di fare nuovi acquisti senza prima delle cessioni.