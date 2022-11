Il giocatore dellaha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus: ". Nel secondo tempo hanno giocato un po' meglio di noi. Non so se c'è un piano B,. Sapevamo che loro sono fortissimi in contropiede, abbiamo commesso due errori e hanno fatto gol, contro queste squadre non lo puoi fare.""Ovviamente Ciro ci dà tanto, gioca anche con i compagni però Felipe Anderson è un grandissimo giocatore ma oggi non ha giocato bene nessuno. Ovviamente così si gioca in maniera diversa ma alla fine ci ha aiutato tanto Felipe in questo periodo. Dobbiamo continuare e lottare se vogliamo stare in alto. Sappiamo di aver fatto un buon lavoro ma dobbiamo continuare se vogliamo entrare in Champions."