Marco Parolo, intervistato alla radio ufficiale della Lazio, ha parlato della lotta scudetto: "Siamo a 7 punti dalla Juve e quello dello scudetto era un sogno ma l’obiettivo della stagione era un altro ovvero la Champions. Abbiamo le nostre consapevolezze, poi le tante assenze hanno influito, non è facile in questo momento del campionato. Si cancella e si va avanti perché l’obiettivo è finire nel miglior modo lo stagione raggiungere la Champions e fare il maggior numero di punti possibile e vedere dove arriveremo. Abbiamo ancora due giorni per recuperare, speriamo di recuperare anche qualche altro giocatore oltre Caicedo e Immobile che torneranno".