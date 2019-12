Marco Parolo, a Lalaziosiamonoi, ha parlato della partita di questa sera tra Juve e Lazio. "È una finale, una partita secca, si giocherà su tanti fronti. Finirà al 90’ o al 120’, dobbiamo essere pronti a dar tutto e lo vogliamo fare perché vincere un trofeo è bellissimo - le sue parole -. Il campionato è stato messo da parte, si pensa a questa partita. Aver affrontato la Juventus pochi giorni fa ci può permettere sicuramente di studiare meglio la partita, capire gli errori che sono stati fatti per cercare di migliorare. Lo faranno anche loro, quindi bisogna vedere chi avrà fatto gli accorgimenti migliori per portare a casa questo trofeo. La Juventus anche in campionato è arrivata a Roma per cercare di vincere, perché voleva dare un segnale alla competizione. Non c’è riuscita perché abbiamo fatto una grandissima partita noi. Farà lo stesso domani, dobbiamo farci trovare pronti sapendo che anche noi vogliamo dare filo da torcere”.