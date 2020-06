La Lazio ribalta la partita col Torino e torna a -1 della Juventus, che tra qualche minuto scenderà in campo a Marassi contro il Genoa: 2-1 finale per i biancocelesti, Immobile e Parolo annullato il vantaggio granata firmato da Belotti. Proprio l'autore del gol vittoria, nel post partita ha parlato così a Sky Sport sulla corsa scudetto con la Juve: "Siamo una squadra di carattere con idee e principi - ha detto Parolo - Giochiamo sempre per vincere e l'abbiamo dimostrato. Il nostro sogno è andare in Champions, archiviato quell'obiettivo proveremo a dare fastidio alla Juve. Vincere aiuta ad essere più sereni, lavorare meglio e trovare ancora più energie. Se seguiremo Genoa-Juve? I rossoblù hanno bisogno di far punti per salvarsi, è il momento di tifare per loro".