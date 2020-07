La sconfitta di Lecce sembrava aver demolito le speranze della Lazio di vincere lo scudetto, con quel -7 dalla capolista Juve che doveva ancora disputare il suo match contro il Milan. E le parole di Simone Inzaghi nel post partita parlavano ormai di rassegnazione. Poi però, il tonfo dei bianconeri a San Siro. Ecco allora che ieri il difensore biancoceleste - nonché ex milanista - Francesco Acerbi ha fatto risuonare il suo urlo di battaglia via Instagram: "La cosa bella è provare,tentare, in ogni cosa al meglio delle proprie capacità, riuscire è un valore aggiunto. Lottiamo insieme".