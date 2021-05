Per la panchina della Lazio, il nome più caldo è quello di Maurizio Sarri, che dopo i contatti con la Roma nei mesi scorsi potrebbe sì finire nella capitale, ma sponda biancoceleste. Storie e intrecci del mercato allenatori, che in questi giorni sta prendendo tutte le copertine con cinque delle prime sette squadre del campionato che hanno cambiato in panchina. Anche la Juve attende novità: c'è un indennizzo da 2.5 milioni che vogliono evitare di pagare. Se Sarri ha già un accordo con la Lazio, potrebbe rinunciare alle ultime mensilità...