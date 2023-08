Era arrivato a Roma questa mattina Nicolò Rovella per diventare un nuovo giocatore della Lazio dalla Juventus. Ora è arrivato il comunicato con cui diventa ufficialmente un giocatore della società biancoceleste. Di seguito il comunicato dal sito ufficiale della Lazio:La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con Juventus F.C. e il calciatore Nicolò Rovella per la cessione temporanea biennale del contratto sportivo con obbligo di trasformazione in cessione definitiva al verificarsi di determinati risultati sportivi.