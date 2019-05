Nuovo faccia a faccia tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito per definire insieme il futuro della Lazio. Dalle 18.30 alle 21.15 a Formello, insieme al direttore sportivo Igli Tare, è andato in scena il secondo incontro tra le parti. Inzaghi non parlerà in conferenza stampa nemmeno alla vigilia della partita contro il Torino e prova a prendere tempo, essendo uno dei candidati per il futuro della panchina della Juventus. Lotito, però, è stato chiaro: il suo allenatore non si muove e, anzi, può firmare un nuovo contratto oltre il 30 giugno del 2020, con un ritocco all'ingaggio. Lo riporta Sky Sport.