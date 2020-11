Il nuovo aereo della Lazio per ora sta portando più polemiche che altro in casa biancoceleste. Non l'apparecchio in quanto tale, fortunatamente, ma alcune dinamiche dei giorni scorsi ad esso legate, che hanno indispettito non poco il presidente Lotito. Nel mirino della dirigenza laziale sono finiti due video: uno girato da un membro non ancora identificato della squadra, all'interno dell'aeromobile, durante il turbolento volo verso Crotone; per questo c'è già un'indagine interna e, scoperto l'autore, arriverà la conseguente sanzione. L'altro è opera di un dipendente dell'aeroporto di Fiumicino (già denunciato sia dalla Lazio che dalla Tarayan Jet, la compagnia bulgara che ha concesso in comodato l'aereo), prima della partenza per la Calabria, che nel filmato esprime considerazioni poco lusinghiere verso alcuni rattoppi presenti sul velivolo.