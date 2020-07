Simone Inzaghi e Maurizio Sarri in realtà stanno utilizzando lo stesso numero di giocatori. Come riporta il Corriere dello Sport, Gli allenatori di Lazio e Juventus, in lotta per lo Scudetto, hanno impiegato lo stesso numero di giocatori in tre partite (18), ma la differenza è un'altra. Si gioca in realtà sul minutaggio lo scarto reale tra Lazio e Juventus. In casa Lazio, Strakosha, Patric, Acerbi, Lazzari, Jony, Parolo, Luis Alberto, Milinkovic e Immobile hanno giocato praticamente a tempo pieno: sono 10 su 11 titolari più Correa e Caicedo. Ben sei giocatori sono sotto la soglia dei 60 minuti. Nella Juve, senza contare i difensori, Sarri ha invece cambiato tantissimo a centrocampo e in attacco: solo in 4 non hanno toccato i 60 minuti in tre partite.